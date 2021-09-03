Карпин рассказал, что сборная России не будет подстраиваться под Кипр

Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу против национальной команды Кипра, передает сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Мы не подстраивались и под Хорватию, но в том матче против нас играла сильная команда, которая с определенного момента не давала нам этого делать. Не хотим подстраиваться и под Кипр, но нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника», — заявил Карпин.

Сборная России сыграет с Кипром на выезде в субботу, 4 сентября. Соперников рассудит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Матч против Мальты пройдет 7 сентября в Москве на стадионе «Спартака».

1 сентября Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0), а Кипр потерпел разгромное поражение от Мальты (0:3).

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему он не взял Марио Фернандеса и Алексея Ионова на игру против Кипра.