Уткин ответил на слова Мутко о необходимости лимита на легионеров в РПЛ

Журналист Василий Уткин ответил на слова бывшего главы Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко о том, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) необходимо оставить лимит на легионеров.

«А что, пресловутое «Динамо Португалия» — это был успешный проект? Или его разрушил лимит? Нет, была идиотская затея, из которой ничего не вышло. Эта история как раз говорит о том, что в отсутствие лимита дураков жизнь вполне успешно наказывает», — написал Уткин в Telegramhttps://t.me/QryaProDucktion/3608

«Почему мы все время говорим только о лимите? Ведь лимит — это только элемент. Да, конечно, мне бы тоже хотелось его отменить, любые ограничения конкуренции — это плохо. Но мы же должны понимать, что у нас уже было «Динамо Португалия», — ранее заявил Мутко.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.