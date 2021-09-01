Пеле обратился к Роналду после возвращения игрока в «Манчестер Юнайтед»

Легендарный бразильский футболист Пеле обратился к португальскому нападающему Криштиану Роналду, который вернулся в «Манчестер Юнайтед».

«Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой. Всегда будь счастлив, Криштиану», — написал бразилец в Instagram.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Ранее Пеле прокомментировал информацию о том, что испытывает проблемы со здоровьем и лежит в госпитале. О том, что трехкратный чемпион мира попал в больницу, сообщила бразильская пресса.

В марте Пеле сделал прививку от коронавируса. 80-летний Король футбола также призвал всех соблюдать правила личной гигиены в целях минимизирования распространения COVID-19.