Сборная Канады обыграла США в финале ЧМ по хоккею

Хоккеистки сборной Канады в финале женского чемпионата мира в овертайме обыграли национальную команду США со счетом 3:2.

В первом периоде дублем отметилась американка Алекс Карпентер. Во втором отрезке матча канадские хоккеистки сравняли счет с помощью голов Брианны Дженнер и Джейми Раттрей. В заключительной двадцатиминутке команды не сумели отметиться заброшенными шайбами, а победный гол в овертайме оформила канадская хоккеистка Мари-Филип Пулен.

Канада выиграла свой 11-й титул и увеличивает преимущество по количеству побед на ЧМ над американками, у которых девять побед.

ЖЧМ-2021. Финал

Канада — США — 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: 0:1 — Карпентер, 09:55; 0:2 — Карпентер, 12:35; 1:2 — Дженнер, 04:13; 2:2 — Ли Реттрэй, 06:42; 3:2 — Поулин, 07:22 (ОТ).

Ранее сборная России в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди женщин уступила команде Швейцарии в овертайме со счетом 2:3.

По итогу группового этапа сборная России заняла четвертое место в группе, набрав всего три очка с общей разницей шайб 4:16. При этом команда гарантировала себе выход в плей-офф турнира, поскольку все пять команд, играющих в группе А (Россия, Канада, США, Финляндия и Швейцария) выходят в стадию четвертьфинала.