«Реал» нашел альтернативу Мбаппе

18-летний полузащитник «Ренна» Эдуарду Камавинга близок к переходу в мадридский «Реал», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в Twitter.

«Реал» сделал «Ренну» предложение на сумму около 30 миллионов евро. Камавинга хочет покинуть «Ренн» сейчас, а не в качестве свободного агента в 2022 году. Стороны близки к соглашению. Футболист подпишет контракт до июня 2026 года.

Сообщалось, что «Ренн» планирует получить за своего футболиста 35 миллионов евро. Камавинга отказывается продлевать контракт с французским клубом, а его нынешний контракт истекает уже следующим летом.

Камавинга является воспитанником «Ренна» и выступает за главную команду с 2019 года. С прошлого года вызывается во взрослую сборную Франции. В минувшем сезоне игрок сыграл 35 матчей в чемпионате Франции, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее «Реал» отказался от покупки форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно. Руководство «сливочных» вернется к идеи приобретения игрока в январе 2022 года, когда получит право вести переговоры с другими клубами.