Журова: для российских футболистов мотивацией являются только деньги

Победа сборной России по пляжному футболу на домашнем чемпионате мира никак не повлияет на настрой национальной команды в большом футболе в преддверии отборочных матчей ЧМ-2022, считает депутат Госдумы Светлана Журова. По ее мнению, мотивация игроков главной сборной носит исключительно финансовый характер.

«Для наших футболистов мотивацией являются только деньги. Грубо, наверное, но это факт. Боюсь, что им реально все равно, кто выигрывает в параллельных видах спорта, они думают о себе, о том, как они играют. Не думаю, что это завело их каким-то образом. У них своя программа и свой план — и я им желаю удачи, потому что они тоже могут играть.

У нас были достаточно успешные моменты в современной истории футбола — бронза на чемпионате Европы, порадовали болельщиков на чемпионате мира в Москве, хоть и дошли до четвертьфинала. Главное, не чтобы они смотрели по сторонами, а чтобы играли хорошо и не расстраивали нас, как это случилось на недавнем чемпионате Европы», — сказала Журова «Газете.Ru».

Сборная России готовится к матчам отборочного турнира ЧМ-2022 против команд Хорватии, Кипра и Мальты. Ближайшая игра — против хорватов — состоится в Москве в среду, 1 сентября, и начнется в 21:45. Это будет первый матч сборной России под руководством Валерия Карпина.

Ранее Светлана Журова призвала включить пляжный футбол в программу Олимпийских игр.