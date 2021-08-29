Конкурент Кокорина заявил, что остается в «Фиорентине»

Сербский нападающий итальянской «Фиорентины» Душан Влахович заявил, что остается в клубе.

«Нынешним летом у меня было действительно много интересных предложений, но я не стал требовать от клуба своей продажи. Я стремился остаться во Флоренции, и я буду играть здесь», – приводит слова серба Sky Sport Italia.

В услугах 21-летнего футболиста был заинтересован мадридский «Атлетико». Чемпионы Испании были готовы заплатить за Влаховича €75 млн. В минувшем сезоне Влахович забил 21 мяч в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата.

Напомним, за клуб из Флоренции также выступает российский нападающий Александр Кокорин.

Ранее сообщалось, что Кокорин не сыграл ни минуты за клуб в трех стартовых матчах сезона.

Игрок остался на скамейке запасных в матче Кубка Италии против «Козенцы (4:0), а также в серии А в поединках против «Ромы» (1:3) и «Торино» (2:1).

В последний раз Кокорин выходил на поле в заключительной игре прошлого сезона. Форвард вышел на 15 минут в поединке с «Кротоне» (0:0).