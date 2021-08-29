«Эмполи» установил историческое достижение в игре с «Ювентусом»

В матче второго тура итальянской Серии А «Эмполи» в гостях обыграл туринский «Ювентус».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Леонардо Манкузо. Он отличился на 21 минуте.

Футболисты «Эмполи» впервые обыграли «старую синьору» в Турине. До этого беспроигрышная домашняя серия туринцев составляла 14 игр — 13 побед и одна ничья.

Этот матч стал первым для «Юве» после ухода португальского форварда Криштиану Роналду в английский «Манчестер Юнайтед».

В первом туре «Юве» сыграл вничью с «Удинезе» (2:2). Роналду вышел на поле на последние 30 минут. Форвард смог забить мяч в компенсированное время, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Футбол. Серия А

«Ювентус» — «Эмполи» — 0:1

Гол: 0:1 — Манкузо, 21.

Ранее главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об уходе португальца Криштиану Роналду в английский «Манчестер Юнайтед».