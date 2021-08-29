Тренер «Ювентуса» — после поражения от «Эмполи»: не время думать о Роналду

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об уходе португальца Криштиану Роналду в английский «Манчестер Юнайтед».

«Роналду — выдающийся игрок, но сейчас мы не можем думать о нем. У нас прекрасный состав, мы должны понимать, что не можем просто доминировать в каждой игре. Нам нужно объединиться, и это поможет нам в будущем», — передает слова Аллегри DAZN Italian Football TV в Twitter.

В матче второго тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» уступил «Эмполи», который еще в прошлом сезоне выступал во втором по силе дивизионе.

Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч забил Леонардо Манкузо. Он отличился на 21 минуте. Эта встреча стала первой для «старой синьоры» после ухода из клуба португальского форварда Криштиану Роналду.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.