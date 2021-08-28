Губерниев обратился к тренеру вратарей сборной после невызова Сафонова в национальную команду

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал невызов вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова на сентябрьские матчи сборной России, обратившись к тренеру вратарей национальной команды Виталию Кафанову.

«Я правильно понимаю, что не вызванный в футбольную сборную Сафонов в матче последнего тура выглядел значительно уверенней Гилерме и Дюпина? Максименко и Песьяков вместе со своими клубами пока не ахти. Кафанов, как дела?» — написал Губерниев в Telegram.

В национальную сборную России вызваны вратари: Маринато Гильерме, Юрий Дюпин, Сергей Песьяков, Александр Максименко и Андрей Лунев.

Первый матч под руководством Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии. Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 числа) и Мальтой (7 сентября).

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме высказался о совместной работе с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.