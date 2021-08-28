Вратарь сборной России заявил, что знает все о Карпине

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме высказался о совместной работе с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Голкипер был включен в список игроков, вызванных для подготовки к сентябрьским матчам квалификации чемпионата мира — 2022.

«Пять вратарей в сборной? Это не странно. Хорошо, что у нас есть много вратарей, которые могут играть в основном составе сборной. Новый тренер хочет посмотреть всех на тренировках. Считаю, что это правильное решение.

Я все знаю о Карпине. Он — русский, который добился успеха в Испании.

Когда говорил, что хочу, чтобы у Черчесова кружилась голова, то я имел в виду, что хотел бы, чтобы ему было тяжело выбирать. Я сделал все, чтобы быть в сборной на Евро в заявке. Не попал. Что я, буду сидеть дома и плакать?» — приводит слова Гилерме «Чемпионат.com».

Первый матч под руководством Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии. Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 числа) и Мальтой (7 сентября).

Ранее стало известно место проведения матча Россия — Словакия в рамках отбора к чемпионату мира — 2022.