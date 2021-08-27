Россия поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпиады в Токио

Сборная России поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио. Россияне опередили Австралию благодаря золоту пловчихи Валерия Шабалина, победившей на дистанции 200 м вольным стилем. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды.

Шабалина уже выигрывала в Токио на дистанции 100 м баттерфляем.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай – 13-6-12 (31)

2. Великобритания – 9-9-8 (26)

3. Россия – 7-6-8 (21)

4. Австралия – 7-4-6 (17).

Ранее сообщалось, что российский легкоатлет Федор Рудаков не сумел финишировать в забеге на 5 000 метров для слепых и слабовидящих на Паралимпийских играх в Токио из-за падения сопровождающего, которому стало плохо из-за жары.