Тренер «Ливерпуля» — о результатах жеребьевки ЛЧ: я громко рассмеялся

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2021/22.

«Если честно, я довольно громко рассмеялся, потому что это, очевидно, сложная группа. Такое происходит в Лиге чемпионов, приходится играть с лучшими командами Европы. И некоторые из них оказались в нашей группе! «Ливерпуль» по-прежнему полон амбиций и хочет показать, что тяжелая работа, которую мы проделали для выхода в Лигу чемпионов, была не напрасной. С таким настроем мы и будем играть», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, по итогам жеребьевки «Ливерпуль» оказался в одной группе с «Атлетико», «Миланом» и «Порту».

В 2019 году «Ливерпуль» под руководством Клоппа стал победителем Лиги Чемпионов, Суперкубка УЕФА, Клубного чемпионата мира, а в 2020 году Английской Премьер Лиги (АПЛ).

Ранее Юрген Клопп высказал свое мнение об игре нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.