Отборочный матч к ЧМ-2022 Россия — Словакия могут перенести из Казани

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал, что отборочный матч к чемпионату мира 2022 года между Россией и Словакией могут перенести из Казани в другой город, передает сайт РФС.

«Состояние газона на «Ак Барс Арене» вызывает беспокойство. Отрабатываем вариант возможного переноса матча сборной из Казани. Для этого нужно получить согласие УЕФА и словацкой стороны. В случае переноса приоритетным городом является Москва, потому что тут мы можем изолировать команду в Новогорске», — сказал Алаев.

Встреча запланирована на 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Первый матч под руководством Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии. Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 числа) и Мальтой (7 сентября).

Ранее Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, обратилась к мужу с трогательной речью за несколько дней до его дебюта на посту наставника национальной команды.