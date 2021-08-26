Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени работал в полиции 09:59
В вузах России объявлен дополнительный набор 09:49
Мясников: коллективного иммунитета против COVID-19 у нас не будет 09:35
В Москве распространят меры поддержки молодежи на жителей в возрасте от 30... 09:32
Хоккеист «Спартака» госпитализирован из-за травмы глаза 09:30
Инфекционист назвала участившиеся симптомы коронавируса 09:13
В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за найденных примесей 09:10
Глава СК потребовал доклад о расследовании дела об избиении сына Стаса Пьехи 09:04
Китай призвал ВОЗ проверить лаборатории США в поисках происхождения COVID-19 09:00
Слуцкий назвал поддержавшие отмену лимита на легионеров клубы РПЛ 08:53
Бесплатная ставка 1000 р.

Работавший курьером россиянин завоевал золото и установил мировой рекорд на Паралимпиаде

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3000 м среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на летних Паралимпийских играх — 2020 в Токио.

В финале спортсмен победил канадца Тристена Чернове. Бронзовую медаль взял представитель Китая Ли Чжанъюй. В квалификации соревнований Асташов установил мировой рекорд. Он прошел дистанцию за 2 минуты 35,954 секунды.

В феврале 2020 года российский паралимпиец устроился в сервис доставки еды в Екатеринбурге. Асташов, у которого нет рук и ног, работал на протезах. Он заявлял, что работал курьером ради нового опыта, а не заработка средств для подготовки на Паралимпиаду.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Ранее сообщалось, что Россия завоевала третье золото в плавании на Паралимпиаде в Токио.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Берегись автомобиля. Минтруд скорректирует критерии нуждаемости для семей с детьми
Правила начисления соцвыплат для семей с детьми от 3 до 7 лет поменяют до конца года
«Обычный мужик, бухает иногда»
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени признал свою вину
«Сын приходит и спрашивает – что такое «отброски»? Нас так назвали»
Мама мальчика-аутиста — о последствиях драки в метро
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени работал в полиции
В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за найденных примесей
В вузах России объявлен дополнительный набор
Китай призвал ВОЗ проверить лаборатории США в поисках происхождения COVID-19
Новости и материалы
Мясников: коллективного иммунитета против COVID-19 у нас не будет
В Москве распространят меры поддержки молодежи на жителей в возрасте от 30 до 35 лет
Хоккеист «Спартака» госпитализирован из-за травмы глаза
Инфекционист назвала участившиеся симптомы коронавируса
Глава СК потребовал доклад о расследовании дела об избиении сына Стаса Пьехи
Слуцкий назвал поддержавшие отмену лимита на легионеров клубы РПЛ
Посол России Келин оценил отношения Москвы и Лондона
Российские учителя предпочли бы получить на 1 сентября только один букет
Инфекционист рассказала, как легкая форма COVID-19 влияет на нервную систему
«Манчестер Сити» обратился к «Шахтеру» после выхода украинцев в группу Лиги чемпионов
В 2021 году средний срок ипотеки в России вырос на два года
Японцы провели первый в истории опыт по захвату спутника на орбите
В Австралии установлен антирекорд по заболеваемости COVID-19
Брокеры спрогнозировали отказ от «белорусской» схемы ввоза товаров в Россию
Официально: реванш Ян — Стерлинг состоится
СМИ: американцев отвозят в кабульский аэропорт, минуя КПП
Япония выразила протест из-за планов ВС России по стрельбам у Итурупа
Самыми популярными товарами лета стали холодильник, диван и телевизор
Все новости
«Талибы* — не главная опасность в Афганистане»
Эксперт: российские военные в Таджикистане готовятся к «войне всех против всех»
Второй день Паралимпиады: россиянин завоевал золото Игр с мировым рекордом. LIVE
Асташов побил мировой рекорд в велотреке на Паралимпийских играх в Токио
«Пора на пенсию, время Долиной прошло»
Тиктокеры поддержали Валю Карнавал после нового оскорбления Ларисы Долиной
Атака на Сталинград и борьба с диктатором: главное на Gamescom 2021
На Gamescom анонсировали новую Saints Row и Midnight Suns
Хоть трава не расти: почему сборы с бизнеса не спасают природу
Счетная палата оценила эффективность экологических сборов с бизнеса
Талибы* — реальность во всех смыслах»
Посол РФ в Кабуле заявил, что альтернативы «Талибану*» в Афганистане нет
От «Меланхолии» до «Большой маленькой лжи»: лучшие роли Александра Скарсгарда
Злой или просто хмурый: почему компьютер еще не научили распознавать эмоции
Исследователи выяснили, что роботы вслед за людьми идут по тупиковому пути
«Борьба продолжается»: в Киеве удовлетворены решением суда по «Северному потоку – 2»
В операторе ГТС Украины пошутили о готовности управлять «Северным потоком — 2»
Дефицитом автомобилей в России воспользовался Китай
Эксперты предсказали передел российского авторынка из-за нехватки чипов
Выпускникам российских педвузов не хватает практики
30% студентов-педагогов заявили о нехватке навыков для работы в школе
«Настало время его остановить»: общий враг объединит Израиль и арабские страны
Эксперты рассказали, кто может войти в коалицию Израиля в борьбе с Ираном
Aurus: оплатить можно, получить нельзя
Aurus третий месяц не может наладить коммерческие продажи
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях