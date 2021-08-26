Работавший курьером россиянин завоевал золото и установил мировой рекорд на Паралимпиаде

Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3000 м среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на летних Паралимпийских играх — 2020 в Токио.

В финале спортсмен победил канадца Тристена Чернове. Бронзовую медаль взял представитель Китая Ли Чжанъюй. В квалификации соревнований Асташов установил мировой рекорд. Он прошел дистанцию за 2 минуты 35,954 секунды.

В феврале 2020 года российский паралимпиец устроился в сервис доставки еды в Екатеринбурге. Асташов, у которого нет рук и ног, работал на протезах. Он заявлял, что работал курьером ради нового опыта, а не заработка средств для подготовки на Паралимпиаду.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Ранее сообщалось, что Россия завоевала третье золото в плавании на Паралимпиаде в Токио.