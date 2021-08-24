Канделаки объяснила, почему лимит на легионеров является злом

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала идею отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Лимит это зло. Он не дает нашим игрокам становиться футболистами мирового уровня, поскольку ты конкурируешь исключительно внутри страны. В музыкальной индустрии или в кино ситуация ровно такая же: когда ты выходишь на зарубежный рынок, ты доказываешь свою состоятельность в условиях безумной конкуренции», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов. Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об уровне клубного футбола в России.