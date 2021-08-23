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Губерниев об отмене лимита на легионеров: поскольку сейчас мы в болоте, то хуже не будет

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о предложении Российского футбольного союза (РФС) отказаться от лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Поддерживаю шаги РФС. Надо думать, чтобы российское футбольное болото превратилось в прохладную реку с чистой водой, чтобы к нам приезжали хорошие футболисты, чтобы наши не застаивались, а росли в условиях конкуренции.

Если не будут расти в условиях конкуренции, то пусть на их месте играют хорошие футболисты из других стран. Поскольку сейчас мы в болоте, то хуже точно не будет», — приводит слова комментатора «Матч ТВ».

Также Губерниев добавил, что еще нужно перейти на систему весна-осень. В России необходимо играть, когда трава выросла.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее сообщалось, что президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров.

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Футбол. Чемпионат России
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