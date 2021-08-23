Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Афганистане рассказали о приостановке рейсов из аэропорта Кабула 14:54
Стала известна дата выхода нового Mac mini 14:50
В России к 2024 году планируют выпустить не менее 25 тысяч электромобилей 14:46
Звезду Marvel избили в Ирландии 14:46
Акции Trillium Theurapetics взлетели почти на 200% на фоне покупки Pfizer 14:46
В OneTwoTrip назвали самые дешевые направления для перелетов до конца года 14:46
«РБ Спорт»: большая группа клубов РПЛ за смягчение лимита до «10+15»... 14:45
В Крыму оценили планы Зеленского принять декларацию по полуострову 14:42
Канье Уэст расстался и с Ириной Шейк 14:41
Президент «Урала»: я за лимит, здесь нужна стабильность 14:34
Бесплатная ставка 1000 р.

Червиченко — об отмене лимита на легионеров: опять получим провал лет на десять

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Субботин/РИА «Новости»

Экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предложение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от лимита на легионеров.

«Я вот присутствовал на матче «Шахтер» — «Монако», и было ощущение, что у «Шахтера» «горняки» только что вышли из шахты. Потому что семь черных бразильцев, один камерунец, один израильтянин и только два украинца. Я сразу подумал: «Интересно, как это команда может помогать в комплектации сборной?»

Да, «Монако» они обыграли. Да, смотрелись хорошо. Но кто в команде может помочь сборной Украины? Камерунец, бразильцы? Кто полезные игроки? Никто. Поэтому вопрос в том, на чем ставится акцент. Хотите еврокубки? Но тогда про сборную можно забыть.

Получим то, что имели до 2008 года, когда взяли бронзу, а до этого не попадали никуда. Просто получим провал лет на 10 опять. Потом очнемся, будем опять чесать затылок, как сейчас с этим чемпионатом «осень-весна». Все понимают, что это дибилизм, но никто не отменяет. Так и здесь. Сейчас примем это решение, сборная провалится и будем смотреть по телевизору только все крупные национальные турниры. А потом опять будут про этот лимит», — приводит слова Червиченко Sport24.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее сообщалось, что президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
В Крыму оценили планы Зеленского принять декларацию по полуострову
Почему в регионах начали массово задерживать сотрудников ГИБДД
После истории в Ставрополье банду гаишников-взяточников нашли в Бурятии
МВД избавится от пистолетов Макарова
Компактный пистолет Лебедева заменит в МВД пистолет Макарова
В Госдуме оценили расходы на объявленные Путиным выплаты пенсионерам и военным
В России к 2024 году планируют выпустить не менее 25 тысяч электромобилей
В Удмуртии на четырехлетнего ребенка обрушилась часть стены дома
Путин: доля современного вооружения в стратегических ядерных силах РФ выше 80%
Новости и материалы
В Афганистане рассказали о приостановке рейсов из аэропорта Кабула
Стала известна дата выхода нового Mac mini
Звезду Marvel избили в Ирландии
Акции Trillium Theurapetics взлетели почти на 200% на фоне покупки Pfizer
В OneTwoTrip назвали самые дешевые направления для перелетов до конца года
«РБ Спорт»: большая группа клубов РПЛ за смягчение лимита до «10+15», «Рубин» — за отмену
Канье Уэст расстался и с Ириной Шейк
Президент «Урала»: я за лимит, здесь нужна стабильность
Сервис Superjob выяснил, кто в России хочет выйти на пенсию позже всех
В сеть утекли данные 1,3 млн российских покупателей продукции Oriflame
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Названы типичные фразы телефонных мошенников
В ФМБА рассказали о препарате от коронавируса «Мир-19»
Ученые назвали продукты, снижающие артериальное давление
На открытии Паралимпийских игр пронесут флаг Афганистана в знак солидарности
Песков назвал украинские санкции против российских СМИ «удушением свободы слова»
Зафиксирован рост кибератак в сфере образования
Песков рассказал, будет ли Кремль вмешиваться в ситуацию в театре имени Ермоловой
Все новости
Подходит слишком близко и не крутит головой. Как распознать психопата
Ученые нашли новую характерную черту психопатов
Скандал в лиге Месси: фанаты забросали футболистов бутылками и избили во время матча
Трое игроков «Марселя» были ранены во время конфликта с фанатами «Ниццы»
Папа еще может: в Ватикане снова обсуждают отставку понтифика
Итальянские СМИ сообщили о возможном добровольном уходе папы Франциска
Китайский Land Cruiser продадут россиянам
Большой внедорожник Tank привезут в Россию
Samsung Galaxy Z Fold3: что скрывается за гибким экраном
Обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3
Льготная ипотека перестала быть дешевой
«Эксперт РА»: покупка жилья в кредит стала дороже, чем до пандемии
Жители Тюмени прощаются с убитой школьницей и ее дядей
«Чепелуэйт» с Эдриеном Броуди — третье за год шоу по Стивену Кингу. Кажется, снова неудачное
Рецензия на сериал «Чепелуэйт» по рассказу «Иерусалимов удел»
«Напоминает нацистскую Германию»: Лавров обвинил Зеленского в разжигании вражды
Главное из интервью главы МИД России венгерскому изданию Magyar Nemzet
«Многие лидеры очень боятся Россию»
Президент Украины объяснил отказ стран Запада от участия в «Крымской платформе»
«Отвязно-неформальная вещь»: как компьютерные сети противостояли цензуре и ГКЧП
30 лет назад Тим Бернерс-Ли основал первый веб-сайт
«За два учебных года в школах усилилось расслоение»
Во ВШЭ рассказали о минусах дистанционного обучения
«Если в ОБСЕ одумаются, то милости просим»
В МИД считают нулевой ценность доклада БДИПЧ ОБСЕ о выборах в Госдуму
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях