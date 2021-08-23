Червиченко — об отмене лимита на легионеров: опять получим провал лет на десять

Экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предложение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от лимита на легионеров.

«Я вот присутствовал на матче «Шахтер» — «Монако», и было ощущение, что у «Шахтера» «горняки» только что вышли из шахты. Потому что семь черных бразильцев, один камерунец, один израильтянин и только два украинца. Я сразу подумал: «Интересно, как это команда может помогать в комплектации сборной?»

Да, «Монако» они обыграли. Да, смотрелись хорошо. Но кто в команде может помочь сборной Украины? Камерунец, бразильцы? Кто полезные игроки? Никто. Поэтому вопрос в том, на чем ставится акцент. Хотите еврокубки? Но тогда про сборную можно забыть.

Получим то, что имели до 2008 года, когда взяли бронзу, а до этого не попадали никуда. Просто получим провал лет на 10 опять. Потом очнемся, будем опять чесать затылок, как сейчас с этим чемпионатом «осень-весна». Все понимают, что это дибилизм, но никто не отменяет. Так и здесь. Сейчас примем это решение, сборная провалится и будем смотреть по телевизору только все крупные национальные турниры. А потом опять будут про этот лимит», — приводит слова Червиченко Sport24.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее сообщалось, что президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров.