Карпин допустил вызов Дзагоева в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может быть вызван в национальную команду на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«С Дзагоевым встречался. Он может быть включен в состав», — цитирует Карпина ТАСС.

В последний раз хавбек армейцев вызывался в сборную России во время домашнего чемпионата мира 2018 года. Всего в его активе десять голов в 59 матчах.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзагоев принял участие в четырех матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

В сентябре в рамках отбора к чемпионату мира — 2022 в Катаре сборная России сыграет с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Волгоград). Встреча с хорватами станет для Карпина дебютной в качестве наставника национальной команды.

Ранее бывший председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович поделился мнением об основном нападающем сборной России на матчах отборочного этапа мундиаля-2022 в Катаре.