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Матч «Ницца» — «Марсель» прерван из-за потасовки фанатов и футболистов

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Eric Gaillard/Reuters

Во время матча третьего тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем» произошла потасовка. Игра была остановлена при счете 1:0 в пользу хозяев.

Болельщики «Ниццы» сначала начали бросать бутылки на поле, а затем прорвались на газон. Это произошло после того, как игрок «Марселя» Димитри Пайет бросил бутылку, направленную в его сторону, назад на трибуны. Часть игроков вступила в драку с болельщиками.

Также главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли попытался атаковать игрока «Ниццы» Жан-Клера Тодибо. Аргентинца с трудом сдержали Пайет и его тренерский штаб.

Матч остановлен на неопределенный срок. Его судьба решится позднее. Пока единственный на мяч на 49-й минуте забил датчанин Каспер Дольберг.

После двух сыгранных туров «Ницца» занимает шестое место в Лиге 1, набрав четыре очка. «Марсель» имеет аналогичное количество очков и располагается на восьмой строчке.

Ранее Жан-Клер Тодибо рассказал, что в период выступления за «Барселону» игрокам каталонского клуба запрещалось прикасаться на тренировках к экс-форварду команды Лионеля Месси.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
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