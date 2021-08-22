Агент Головина назвал удаление игрока в матче чемпионата Франции спорным решением

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артемов высказался об удалении футболиста в матче третьего тура чемпионата Франции против «Ланса».

«Саша старается выжать максимум из себя. Бывает, что эмоции перехлестывают, хотя, повторю, в данном случае решение судей как минимум спорное», — цитирует Артемова «Чемпионат.com».

Удаление россиянина произошло на 86-й минуте при счете 1:0 в пользу «Ланса», в составе которого ранее с поля был также удален Шейк Дукуре. Встреча, прошедшая на домашнем для «Монако» стадионе «Луи II», завершилась поражением монегасков со счетом 0:2.

«Монако» в трех матчах набрал одно очко и занимает 16-е место в таблице Лиги 1.

Напомним, в чемпионате Франции сезона 2020/2021 Головин сыграл 21 матч, в которых забил пять мячей и отдал девять голевых передач. Также в минувшем сезоне на счету россиянина один гол в Кубке Франции. Всего за карьеру Головин провел 295 матчей на всех уровнях, забив 36 голов, отдав при этом 34 результативные передачи.

В предыдущем сезоне «Монако» занял третье место в Лиге 1, набрав 78 очков в 38 матчах.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» в первом матче противостояния команд в квалификации Лиги чемпионов обыграл «Монако» со счетом 1:0.

Александр Головин вышел в стартовом составе своей команды и был заменен на 60-й минуте.