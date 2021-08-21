«Спартак» обновил антирекорд десятилетней давности

Московский «Спартак» после гостевой ничьи с тульским «Арсеналом» (1:1) в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал семь очков и забил четыре мяча. Это худшие показатели для красно-белых с сезона-2011/12.

В том сезоне столичным клубом руководил Валерий Карпин. Команда тогда набрала четыре очка и забила три гола.

Красно-белые после пяти стартовых матчей занимают восьмое место, имея в активе семь очков.

В следующем туре столичная команда примет на своем стадионе «Сочи». Встреча состоится 26 августа в 18:30.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Российская премьер-лига. 5-й тур

«Арсенал» — «Спартак» — 1:1

Голы: 1:0 — Понсе (76), 1:1 — Хлусевич (82).

Ранее сообщалось, что московский «ЦСКА» на своем поле обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:0 в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У победителей забитыми мячами отличились Владислав Яковлев с передачи Федора Чалова, а также Чидера Эджуке после паса Ивана Облякова. На 23-й минуте Евгений Харин оставил гостей в меньшинстве.