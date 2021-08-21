Кафельников назвал фаворита 1/2 финала турнира в Цинциннати Рублев — Медведев

Экс-теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 1/2 финала турнира в Цинцинатти между Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым, передает Sport24.

«В сегодняшнем полуфинале «Мастерса» фаворитом в определенной степени является Медведев, примерно 55 на 45. Но не я не думаю, что это будет односторонний матч, и что один легко обыграет другого. Мне кажется, будет напряженная борьба, и судьба матча решится в двух-трех розыгрышах», — сказал Кафельников.

В 1/4 финала Медведев обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту, а Рублев выбил из турнира Бенуа Пэра из Франции.

Теннисный турнир в Цинциннати проходит с 15 по 22 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет более $3 млн.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала турнира в Цинциннати между Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым.