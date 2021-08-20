Губерниев высмеял футболку Бузовой с надписью «Где мой коньяк»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на футболу певицы Ольги Бузовой с надписью «Где мой коньяк», в которой она вышла на репетиции выступления на конкурсе «Новая волна».

Надпись является отсылкой к конфликту с комментатором, который произошел во время чемпионата Европы — 2020 по футболу.

«Я так и не понял, перестала или не перестала?» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Певица посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее распорядитель «Что? Где? Когда?», ведущая клубного канала «Динамо ТВ» Полина Лысенко высказалась о скандальном эфире с участием спортивного комментатора и певицы.