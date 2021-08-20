«Рубин» исключил из заявки одного из лучших молодых игроков мира

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Каварцхелия исключен из заявки команды на сезон Российской премьер-лиги, сообщается на официальном сайте турнира.

В клубе заявили, что причиной исключения игрока стала травма.

«Хвича Кварацхелия из-за повреждения временно убран из заявки «Рубина» в РПЛ. Вместо него будет заявлен новичок команды Монтассар Тальби», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале команды из столицы Татарстана.

Кварацхелия перешел в «Рубин» в 2019 году. В прошлом сезоне он принял участие в 23 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

По итогам сезона полузащитник вошел в число номинантов на премию Golden boy, которая вручается лучшему футболисту мира не старше 21 года.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия может перейти в лондонский «Тоттенхэм Хотспур». По информации источника, итальянский «Милан», интересовавшийся грузином, отказался от дальнейших переговоров с «Рубином» по трансферу игрока из-за высоких финансовых требований клуба.