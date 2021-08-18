Игрок «Тампы» Сергачев — об уровне КХЛ: три, если НХЛ – это десять

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев ответил на вопрос о том, сколько баллов поставил бы КХЛ по уровню хоккея и организации.

«Если брать, что НХЛ – это десять, допустим. По отношению к НХЛ? Три, – сказал Сергачев на Youtube-канале «ЧЕРКАС АТЛАНТ».

В минувшем сезоне НХЛ Сергачев принял участие в 56 матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал 26 результативных передач. В прошедшем розыгрыше Кубка Стэнли Михали отдал три голевые передачи в 23 играх.

Напомним, в сезоне 2020/21 Сергачев стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии его «Тампа» обыграла «Монреаль» (4:1). Команда побеждает в турнире второй год подряд. Прежде «Тампа» становилась чемпионом в 2004 и 2020 годах.

За клуб выступают трое россиян: форвард Никита Кучеров, признанный лучшим бомбардиром плей-офф в этом сезоне, вратарь Андрей Василевский, который стал самым ценным игроком плей-офф, а также защитник Михаил Сергачев.

Ранее игроки «Тампы» прервали свой чемпионский парад по случаю победы в Кубке Стэнли из-за шторма.