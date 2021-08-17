Ян Непомнящий порадовался за Черчесова после его ухода из сборной России

Претендент на титул чемпиона мира по шахматам Ян Непомнящий, являющийся также футбольным болельщиком, высказался о недавних перестановках в тренерском штабе сборной России. Станислав Черчесов, работавший с национальной командой пять лет, покинул пост, а его сменил возглавлявший на тот момент «Ростов» Валерий Карпин. Непомнящий в этой связи порадовался за Черчесова.

«Я не столько удивился назначению Карпина, сколько обрадовался, что Станислав Саламович наконец сможет отдохнуть. Я думал, что это случится примерно на полгода раньше — возможно, после матча с Сербией. Вышло как вышло. Немного жаль, что не получилось выступить лучше на чемпионате Европы, хотя бы выйти из группы с третьего места. Но это уже история. Из российских тренеров было более-менее очевидно, что Сергей Семак не уйдет из «Зенита», а Курбан Бекиевич [Бердыев] давно не тренировал. Доходили слухи, что он — один из кандидатов в сборную. Но мне казалось, что Карпин может возглавить команду», — сказал Непомнящий «Газете.Ru».

Валерий Карпин изначально возглавил сборную России на условиях совмещения с работой в «Ростове». Однако всего после двух туров Российской премьер-лиги он покинул клуб, объяснив это тем, что не оценил всю сложность задачи. Во главе ростовской команды его сменил экс-наставник «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.

Ранее бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением об увольнении Черчесова.