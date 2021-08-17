Карпин — о Дзюбе: его уровень не соответствует уровню сборной России

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин рассказал о причинах отсутствия Артема Дзюбы в расширенном списке футболистов, которые могут быть вызваны на отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Есть другие футболисты, которые играют и показывают себя в клубах. Шанс надо давать тем, кто играет. Зачем заполнять заявку теми людьми, которые в данный момннт, в августе, не соответствуют уровню сборной России?» — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

1 сентября россияне сыграют против Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ранее «Пари Сен-Жермен» отказался от идеи приобретения нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.