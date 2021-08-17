Карпин раскрыл детали необычного сообщения от тренера «Динамо» на русском языке

Главный тренер национальной сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о том, как его поддерживали коллеги по цеху в преддверии отборочных матчей ЧМ-2022 в Катаре.

«Общался со многими тренерами. Даже Сандро Шварц написал на русском языке «Обращайся по любому вопросу, помогу, чем смогу», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

1 сентября россияне сыграют против Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что комментатор Георгий Черданцев упрекнул тренерский штаб Станислава Черчесова в отсутствии замены голкиперу Игорю Акинфееву.