Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Цены на продукты на Украине рекордно взлетели 21:50
В Белоруссии умолчали о результате Тимановской на Мемориале Вецлава Маняка 21:41
МЧС не подтвердило информацию о взрыве в Екатеринбурге 21:36
Дасаев подверг критике вызов Гилерме в сборную России 21:32
Посол РФ в Кабуле назвал охраняющих посольство талибов* «адекватными... 21:16
Путин издал указ о плане противодействия коррупции на 2021-2024 год 21:10
Дасаев рассказал, что поможет Дзюбе вернуться в сборную России 21:08
Мишустин назначил Васильеву президентом Академии образования 21:01
Экс-президент Афганистана Карзай ведет с талибами* мирные переговоры 20:59
Умер двукратный олимпийский чемпион Голубничий 20:50
Бесплатная ставка 1000 р.

Глава ФФККР оценил вероятность появления транс-персон в российском фигурном катании

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал правила участия транс-персон в соревнованиях по фигурному катанию.

«Это решение Международный союз конькобежцев принял на основании решения Международного олимпийского комитета. Не знаю, как это повлияет на наш вид спорта. Надо посмотреть, что будет происходить. Но у себя в стране мы такого, естественно, делать не будем. Я плохо себе представляю, как это будет выглядеть», — сказал Горшков в эфире «Радио 1».

Чтобы перейти из женской в мужскую категорию нужно предоставить письменное заявление о том, что его гендерная идентичность является мужской. Для перехода из мужской в женскую категорию общий уровень тестостерона должен составлять ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода. Вернуться в свою первоначальную категорию фигурист сможет по прошествии не менее четырех лет с момента своего первого соревнования в качестве трансгендерного фигуриста.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о допуске транс-персон к соревнованиям по фигурному катанию.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
ООН: «Талибан»* не должен поддерживать террористов. LIVE
Совбез ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Афганистане. ОНЛАЙН
Дважды в призах: Тимановская впервые после скандала на Играх вышла на старт
Тимановская впервые пробежала в Польше — как представитель Белоруссии
Школьников вернут за парты
В Минпросвещения пообещали начать учебный год без дистанционки
Путин издал указ о плане противодействия коррупции на 2021-2024 год
МЧС не подтвердило информацию о взрыве в Екатеринбурге
Посол РФ в Кабуле назвал охраняющих посольство талибов* «адекватными мужиками»
Россиян не допустят к приватизации украинских заводов
Новости и материалы
Цены на продукты на Украине рекордно взлетели
В Белоруссии умолчали о результате Тимановской на Мемориале Вецлава Маняка
Дасаев подверг критике вызов Гилерме в сборную России
Дасаев рассказал, что поможет Дзюбе вернуться в сборную России
Мишустин назначил Васильеву президентом Академии образования
Экс-президент Афганистана Карзай ведет с талибами* мирные переговоры
Умер двукратный олимпийский чемпион Голубничий
В ООН призвали организовать новое правительство в Афганистане
Посол РФ в Афганистане: при талибах* в Кабуле ситуация лучше, чем при Гани
Великобритания увеличит количество военных в Афганистане для эвакуации граждан
Эксперты выяснили, каким образом смена власти в Афганистане повлияет на рынок акций
Китайский этап Гран-при по фигурному катанию отменен из-за коронавируса
СМИ: в Екатеринбурге произошел взрыв на заводе
Взрыв электросамоката снес стену и выбил стекла в квартире в Перми
В Башкирии женщина выбросила чужого ребенка из окна роддома
Сенегалец в женской одежде три дня обманывал экзаменаторов, чтобы помочь любимой
Лопырева — о невызове Дзюбы в сборную: пришло время перемен
Порнозвезда 90-х Виктория Пэрис умерла от рака
Все новости
«Будут ли сравнивать с горой фекалий? Будут, но с иронией»
Архитектор, урбанист и Максим Галкин — о скульптуре «Большая глина № 4» на Болотной набережной
Интриги и расклады: как Россия идет на выборы
Названы результаты жеребьевки по местам партий в избирательном бюллетене
Россияне все реже меняют машины
Треть россиян ездят на одном автомобиле по 6-10 лет
«Измена жены нанесла ему травму»: Пашаев — об отношении Соловьева к азербайджанцам
Пашаев предложил Соловьеву «сходить ко врачу» после заявления об изменах его жены
Жара может побить рекорд. Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности
В Гидрометцентре сообщили, что 17 августа в Москве ожидается до 32 градусов тепла
«Поднять шумиху в соцсетях». На службу гаишникам пришли дроны
Зачем ГИБДД использует беспилотники — и кому они принадлежат
«Важно выяснить, кто ему звонил и зачем»
Эксперты считают, что дело о смерти мэра Кривого Рога станет «висяком»
«Остановим любого». Кадыров прокомментировал захват Кабула талибами*
Глава Чечни призвал союзников РФ укреплять границы с Афганистаном и готовиться к худшему
Маленькая челка и пухлые часы: что Apple покажет этой осенью
Инсайдер рассказал, какие устройства Apple анонсирует в сентябре
«Талибы* — это и есть Афганистан». Как США повторили все ошибки СССР 1980-х
В чем главный секрет военного успеха движения «Талибан»*
Цена на газ в Европе достигла исторического максимума
«Газпром» забронировал на сентябрь лишь 4% допмощностей ГТС Украины
«Склонял к передаче взятки»: в Санкт-Петербурге задержан борец с коррупцией
При получении взятки в Санкт-Петербурге задержан и. о. начальника службы по борьбе с коррупцией
Что происходит в Кабуле при «Талибане»*
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях