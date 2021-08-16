Глава ФФККР оценил вероятность появления транс-персон в российском фигурном катании

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал правила участия транс-персон в соревнованиях по фигурному катанию.

«Это решение Международный союз конькобежцев принял на основании решения Международного олимпийского комитета. Не знаю, как это повлияет на наш вид спорта. Надо посмотреть, что будет происходить. Но у себя в стране мы такого, естественно, делать не будем. Я плохо себе представляю, как это будет выглядеть», — сказал Горшков в эфире «Радио 1».

Чтобы перейти из женской в мужскую категорию нужно предоставить письменное заявление о том, что его гендерная идентичность является мужской. Для перехода из мужской в женскую категорию общий уровень тестостерона должен составлять ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода. Вернуться в свою первоначальную категорию фигурист сможет по прошествии не менее четырех лет с момента своего первого соревнования в качестве трансгендерного фигуриста.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о допуске транс-персон к соревнованиям по фигурному катанию.