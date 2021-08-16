Лопырева — о невызове Дзюбы в сборную: пришло время перемен

Известная телеведущая и посол Международной федерации футбола (ФИФА) Виктория Лопырева прокомментировала невызов форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы на сентябрьские матчи сборной России, передает РИА «Новости».

«Дзюба остается одним из сильнейших игроков нашего первенства, но пришло время перемен», — заявила Лопырева.

Ранее появилась информация, что «Зенит» ищет варианты, чтобы отдать в аренду Дзюбу, так как между игроком и главным тренером петербургской команды Сергеем Семаком существует конфликт. Наставник не доволен поведением футболиста в команде. Отмечалось, что «Рубин» является одним из претендентов на игрока.

В матче четвертого тура РПЛ против «Локомотива» Дзюба не попал в стартовый состав петербургской команды. Нападающий вышел на замену за две минуты до окончания основного времени встречи. Семак объяснил это тем, что форвард находится в неоптимальной физической форме.

Дзюба выступает за петербургский клуб с 2015 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Суперкубка России. За 157 матчей в майке «Зенита» форвард забил 74 мяча.