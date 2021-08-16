«Зенит» хочет отдать Дзюбу в аренду из-за конфликта с Семаком

«Зенит» ищет варианты , чтобы отдать в аренду нападающего Артема Дзюбу. Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, «Рубин» является одним из претендентов на игрока.

Сообщается, что между Дзюбой и главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком существует конфликт. Наставник не доволен поведением футболист в команде.

В матче четвертого тура РПЛ против «Локомотива» Дзюба не попал в стартовый состав петербургской команды. Нападающий вышел на замену за две минуты до окончания основного времени встречи. Семак объяснил это тем, что форвард находится в неоптимальной физической форме.

Дзюба выступает за петербургский клуб с 2015 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Суперкубка России. За 157 матчей в майке «Зенита» форвард забил 74 мяча.

За сборную России нападающий сыграл в 41 матче, в которых забил 27 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее стало известно, что соглашение «Зенита» с Дзюбой может быть автоматически продлено при условии, что форвард проведет на поле больше 70 процентов игрового времени.