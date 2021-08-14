Instagram заблокировал аккаунт олимпийской чемпионки, которая выложила свой забег в Токио

Instagram заблокировал аккаунт ямайской бегуньи Элейн Томпсон-Херу после того, как она выложила видео своего победного забега на Олимпийских играх в Токио. Олимпийская чемпионка выиграла на дистанциях 100 и 200 метров.

Facebook отреагировал на данный инцидент и страница представительницы Ямайки была восстановлена. Об этом сообщает NPR.

Пост обладательницы золота Олимпиады остается под запретом.

«Эксклюзивными правами на трансляцию Олимпийских игр владеют вещательные компании. Атлеты могут делиться контентом, который предоставляют вещательные компании, но не могут публиковать видео, которые принадлежат официальному вещателю», — заявили в МОК.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее четырехкратную олимпийскую чемпионку покусала немецкая овчарка.