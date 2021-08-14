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Полузащитник «ПСЖ» Ди Мария: Роналду наверняка умирает от желания играть в Париже

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Reuters

Аргентинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария прокомментировал переход своего соотечественника Лионеля Месси в парижский клуб. Футболист предположил, что форвард «Ювентуса» наверняка хотел бы играть за «ПСЖ».

«Роналду наверняка умирает от желания оказаться в «ПСЖ». Уровень игроков нашего клуба невероятен. Такое нечасто случается, великие хотят играть с лучшими. Конечно, Криштиану хотел бы оказаться здесь, но «ПСЖ» подписал Месси. К счастью, так лучше», — приводит слова Ди Марии TyC Sports.

Ранее сообщалось, что в качестве замены Мбаппе, который может уйти из парижского клуба, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи хочет видеть звезду «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

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Футбол. Чемпионат Франции
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