Завоевавшая золото ОИ гимнастка Ашрам может завершить карьеру

Елена Копыленко, тренер олимпийской чемпионки Токио Линой Ашрам, заявила, что ее подопечная может завершить профессиональную карьеру.

«Насколько я знаю, Линой хотела закончить ее на мажорной ноте. Думаю, что выше олимпийского золота ничего быть не может. Не думаю, что она захочет выступать дальше, понимая: любая потеря предмета будет смаковаться всеми», — приводит слова Копыленко «Р-Спорт».

Напомним, Линой Ашрам завоевала золото в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее Копыленко рассказала о своих ожиданиях перед началом командного многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020.