Экс-вратарь сборной России получил копию украденной медали Евро-88

Экс-вратарь сборной СССР по футболу Ринат Дасаев получил копию украденной серебряной медали чемпионата Европы 1988 года. Об этом сообщает пресс-служба академии «Спартака». Все медали Дасаева были украдены из квартиры во время нахождения голкипера в Испании.

Копия медали бывшему вратарю была вручена на церемонии закрытия турнира имени Дасаева в Сокольниках. Экс-голкипер получил копию награды из рук первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиты Симоняна.

Чемпионат Европы 1988 года проходил в ФРГ. Сборная СССР в финальном матче турнира уступила команде Нидерландов со счетом 0:2.

Дасаев — серебряный призер чемпионата Европы 1988 года, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года, чемпион СССР по футболу 1979, 1987 годов. Включен в список ФИФА 100. Первый обладатель приза «Лучший вратарь мира» (1988 год).

Ранее Ринат Дасаев прокомментировал уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.