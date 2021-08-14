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Романцев о ситуации вокруг «Спартака»: я тренер, а слухи — удел дешевых блогеров

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Экс-главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал ситуацию вокруг столичного клуба.

«К сожалению, потери очков и невыразительная игра в чемпионате, провал в отборе Лиги чемпионов дали повод для критики в СМИ и недовольства болельщиков. Ведь от «Спартака» всегда ждут не только побед, но и красивого футбола. Плюс ко всему подняли голову и недоброжелатели, которых у клуба всегда хватало.

Ситуация внутри клуба? Я всегда говорю только о футболе. А то, что происходит за кулисами клуба и порождает волну слухов вокруг него, я никогда не обсуждал и обсуждать не буду. И это касается не только «Спартака». Я тренер, а слухи — удел дешевых блогеров!» — приводит слова специалиста «СЭ».

В новом сезоне, под руководством нового главного тренера Руя Витории «Спартак» потерпел четыре поражения в пяти матчах. Красно-белые дважды проиграли «Бенфике» (0:2, 0:2) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, а также уступили казанскому «Рубину» (0:1) и «Нижнему Новгороду» (1:2) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что Олег Романцев высказался об открытом письме на имя главы компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.

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Футбол. Чемпионат России
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