Пожизненно отстраненный судья: предлагаю «Рубину» не комментировать судейство до конца сезона

Пожизненно отстраненный от футбольной деятельности экс-арбитр Михаил Вилков прокомментировал поражение «Рубина» от польского «Ракува».

«Очень разочаровало выступление «Спартака» и «Рубина» в еврокубках. Все мы переживаем за российские клубы, в которых играют нормальные пацаны, работают нормальные люди. В частности, переживал за нашего Мишку Костюкова, Олега Кузьмина и моего похоронщика — Илью Самошникова, парень очень сильно прибавил! Ну, польские «рукава» не должны обыгрывать топ-тренера, работавшего в Англии и Голландии!

Есть предложение «Рубину» до окончания сезона-2021/2022 не комментировать судейство российских арбитров и не писать кляузы в ЭСК РФС! Бог не Тимошка — видит немножко! У меня много друзей в Татарстане, они очень хотели продолжения еврокубков. А теперь большое разочарование!» — приводит слова Вилкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 19 апреля глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что Вилков пожизненно отстранен от работы на матчах РПЛ. Позднее решение функционера поддержали московские клубы «Спартак» и ЦСКА, «Ростов», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и другие.

Ранее «Рубин» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций потерпел поражение от «Ракува» со счетом 0:1 и вылетел из еврокубков.