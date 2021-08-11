Суд арестовал два автомобиля Аланы Мамаевой

Ростовский суд арестовал автомобили бывшей жены полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Аланы, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, суд удовлетворит требование адвоката футболиста не делить имущество пополам, так как Алана Мамаева не работает. В связи с этим были арестованы две иномарки, чтобы девушка не могла их продать или подарить.

Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь Алиса. В апреле 2021 года пара расторгла брак. Причиной развода стала измена Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией.

Мамаев перешел в «Ростов» в 2020 году. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в трех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее Алана Мамаева заявила, что футболист пытается отобрать у нее дочь. Экс-супруга полузащитника отмечает, что бывший муж также пытается ввести суд в заблуждение утверждениями о том, что ребенок проживает постоянно с ним в Ростове-на-Дону. Также Мамаева публично унизила футболиста, узнав о его новом романе.