Израильское СМИ назвало российских олимпийцев «ноющими неудачниками»

Издание Israel Hayom опубликовало статью о реакции в России на победу израильской гимнастки Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В заголовке материала, опубликованном на сайте СМИ, используется выражение «Sore losers» («ноющие неудачники» — прим. «Газеты.Ru»). В статье упоминаются критические высказывания о судействе от главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой, министра спорта Олега Матыцина, официального представителя МИД Марии Захаровой, главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, а также гимнастки Дины Авериной.

Израильская спортсменка завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее в Израиле напомнили, что Аверина тоже выигрывала у Ашрам, роняя ленту.