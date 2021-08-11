Месси рассказал о впечатлениях после перехода в «ПСЖ»

Аргентинский форвард Лионель Месси прокомментировал перехода в «Пари Сен-Жермен».

«Я с нетерпением жду начала новой главы моей карьеры в «ПСЖ». Клуб и его видение футбола полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько талантливы игроки и сотрудники «ПСЖ».

Я полон решимости построить вместе с ними что-то прекрасное для клуба и для фанатов. Не могу дождаться момента, когда ступлю на поле стадиона «Парк де Пренс», — цитирует нападающего официальный сайт парижского клуба.

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» объявил о подписании контракта с Лионелем Месси.