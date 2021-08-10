Экс-футболист «Спартака» дал совет красно-белым перед матчем ЛЧ против «Бенфики»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов дал совет красно-белым перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики».

«Выходить и побеждать — единственный совет, который можно дать «Спартаку» сейчас, только после побед приходит уверенность в своих силах, приходит тот фарт, который необходим», — передает слова Кечинова «Чемпионат.com».

Напомним, в первом матче подопечные Руя Витории потерпели поражение со счетом 0:2. Ответный поединок состоится 10 августа в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между красно-белыми и лиссабонской «Бенфикой».

«Хочется, конечно, чтобы «Спартак» если не выиграл — про это вообще забыть можно — то хотя бы сыграл вничью. Я не вижу, за счет чего «Спартак» победит. Если только им Хоттабыч, наверное, поможет. Все идет к провальному столетию клуба», — сказал Червиченко.