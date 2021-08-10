Новорожденная дочь боксера Фьюри переведена в реанимацию

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал в своем Instagram, что его новорожденная дочь Афина переведена в реанимацию.

«Малышку Афину вернули в отделение интенсивной терапии. Пожалуйста, помолитесь за нее», — написал британский спортсмен.

Ранее сообщалось, что британские боксеры-тяжеловесы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут два очных поединка. Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), которым является 32-летний Фьюри, заработает за бой £100 млн. Ту же сумму гарантированно получит и 31-летний Джошуа, чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Даты и места проведения боев будут определены позднее, однако, как утверждает источник, первый поединок состоится летом 2021 года и пройдет в Саудовской Аравии.

Тайсон Фьюри в своей карьере провел 31 бой, одержав 30 побед. Еще один поединок завершился вничью. В активе Джошуа 24 победы при одном поражении.