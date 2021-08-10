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Тренер детской хоккейной команды избил клюшкой своего подопечного

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Тренер детской белорусской хоккейной команды «Шахтер» (Солигорск) избил во время матча против новополоцкого «Химика» своего подопечного 2008 года рождения, передает by.tribuna.com.

Отмечается, что главным тренером группы 2008 года рождения является Артём Горанин.

Напомним, в мае 2021 года на матче детского хоккейного турнира «Кубок победы» в Саратове произошла драка между игроками 2008 года рождения. Встреча команд «Айсберг» (Горячий Ключ) и «Олимп» (Самара) была остановлена из-за потасовки.

Юные хоккеисты устроили драку после того, как нарушил правила один из игроков самарской команды. Их безуспешно пытались разнять судьи и тренеры. Директор «Олимпа» Юрий Ковтун пообещал разобраться в ситуации, однако, воздержавшись от подробностей. Потасовка произошла в концовке встречи. Игра была остановлена за полторы минуты до окончания основного времени, была зафиксирована победа «Айсберга» со счетом 6:3. Команда из Горячего Ключа в итоге стала победителем турнира.

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