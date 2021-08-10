Зарипова объяснила победу Ашрам новыми правилами художественной гимнастики

Известный тренер по художественной гимнастике Венера Зарипова высказалась о результатах соревнований в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Ее слова передает 9tv.

Специалист отметила, что израильтянка Линой Ашрам, одержавшая победу, смогла компенсировать потерю ленты в финальном упражнении за счет прыжковой техники.

«Можно счесть справедливыми некоторые слова экспертов, считающих, что у Ашрам нет настоящей школы художественной гимнастики, она не такая растянутая, гибкая. Но сегодняшняя художественная гимнастика — это совершенно новая художественная гимнастика. Она ближе к акробатике.

Если раньше особо ценились грация, изящество, то сегодня делается упор на сложность исполнения. Ее тренер чутко уловила изменения и сознательно готовила подопечную под новые правила.

Программа Ашрам — невероятно сложная с точки зрения прыжковой техники», — заявила Зарипова.

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