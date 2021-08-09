Гимнастка Аверина призвала прекратить травлю чемпионки Игр-2020 Ашрам

Российская гимнастка Дина Аверина, завоевавшая серебряную медаль в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио, высказалась о травле в социальных сетях израильской спортсменки Линой Ашрам, ставшей первой.

«Меня, как и Линой Ашрам, травят в социальных сетях. Да, не все люди меня поддерживают. Но мы ни в чем не виноваты — это дело судей. Мне жалко Линой — ведь она ничего такого не сделала. Не нужно ее травить», — цитирует россиянку «Чемпионат.com».

Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала израильтянка Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Ранее сообщалось, что стала известна сумма, которую получит Линой Ашрам за победу над Диной Авериной на Олимпиаде.