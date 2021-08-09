Лавров объяснил разницу между ROC и «злым роком»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на торжественной церемонии чествования российских олимпийцев на Красной площади.

«Самое главное, вы отстояли честь своей страны в составе дружной команды Олимпийского комитета России. Вообще с этим названием, а особенно с аббревиатурой ROC, связано немало историй и символов. Ваши недоброжелатели хотели сделать все, чтобы над сборной ОКР на протяжении всех Игр довлел злой рок. Это затея провалилась. В истории олимпийского движения хэштег #wewillROCyou останется символом вашего желания побеждать», — сказал министр.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на комментарий Белорусской ассоциации гимнастики в адрес России.