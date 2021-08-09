Тихонов назвал опрометчивым пост Белорусской ассоциации гимнастики о России

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на комментарий Белорусской ассоциации гимнастики в адрес России.

«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», — говорится в сообщении организации под постом в Facebook украинской судьи Лидии Виноградной, которая назвала объективной работу судей во время финального турнира по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Это неправильно. Что значит «снять корону»? Писать такое очень опрометчиво, учитывая политические и экономические отношения России и Белоруссии. Я не ожидал. Обыгрывайте нас, а не пишите. Корону надо завоевать. Очень многие страны возмущены судейством», — цитирует олимпийского чемпиона «СЭ».

Напомним, российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

Ранее сообщалось, что судьи, отдавшие золото Линой Ашрам, закрыли страницы в соцсетях из-за угроз.