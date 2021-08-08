Хоркина назвала недалекими людей, травящих украинскую легкоатлетку за фото с россиянкой

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о травле легкоатлетки из Украины Ярославы Магучих в социальных сетях за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене.

Ранее сообщалось, что после соревнований спортсменки сделали совместный снимок. Чемпионка игр — 2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а Магучих — с флагом Украины.

«Ну, это уже недалекие люди, кто травит. Как же всегда хочется, чтобы спорт оставался вне политики. Пусть на международных спортивных аренах мы решаем, кто сильнее, кто слабее, кто мастерски выше, кто профессиональнее. Как же не хочется, чтобы спорт смешался с политикой. Ведь у спорта нет границ, есть просто границы человеческих возможностей», – цитирует олимпийскую чемпионку «РЕН ТВ».

Победительницей финала стала трехкратная чемпионка мира Ласицкене. Ее результат — 2,04 метра. Магучих стала обладательницей бронзы — 2,00.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.