«Лестер» победил «Манчестер Сити» и завоевал Суперкубок Англии

«Лестер» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии.

Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 1:0 в пользу «лис». В составе победителей с 11-метровой отметки отличился Келечи Ихеаначо.

По итогам прошлого сезона «Лестер» стал обладателем Кубка Англии. В финале команда одержала победу над лондонским «Челси» со счетом 1:0.

«Манчестер Сити» стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда под руководством Хосепа Гвардиолы набрала 86 очков. «Горожане» опередили на 12 баллов «Манчестер Юнайтед».

В первом туре нового сезона АПЛ «Лестер» примет «Вулверхэмптон», а «Манчестер Сити» в столице Англии встретится с «Тоттенхэм Хотспур».

Ранее алжирский нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез рассказал, какой клуб считает лучшим в мире, а также порассуждал о расизме в футболе.

Футбол. Суперкубок Англии

«Лестер Сити» (Лестер) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 1:0

Голы: 1:0 — Ихеаначо, 89.